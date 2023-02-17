نواب فنلندا يتجهون للتصويت على الانضمام للناتو رغم موقف تركيا والمجر

يتجه نواب البرلمان الفنلندي إلى التصديق على مساعي انضمام بلادهم لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم عدم الحصول على موافقة تركيا والمجر بعد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد تسعة أشهر من التقدم بطلب للانضمام للحلف، تريد فنلندا التي يصل عدد سكانها إلى 5ر5 مليون نسمة أن تبعث برسالة للدولتين، مفادها أن الوقت قد حان لاستكمال توسيع التحالف العسكري الغربي.

ويبلغ طول حدود بين فنلندا وروسيا 1300 كيلومتر.

وقال جوسي هالا-أهو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، في مؤتمر صحفي بالعاصمية هلسنكي اليوم الجمعة، إنه سوف يتم إحالة مشروع قانون في هذا الشأن لجلسة عامة بعدما أنهت اللجنة مناقشته، ومن المقرر، بشكل أولي، إجراء تصويت النواب يوم في 28 فبراير.

وسعت فنلندا والسويد إلى الانضمام للحلف معا في مايو الماضي، وتلقت الدولتان دعوة من جانب الحلفاء في يونيو بعد تهدئة مخاوف تركيا الأولية من خلال مذكرة تفاهم وضعت فيها الدولتان خطة لتحسين مواجهة مكافحة الإرهاب.

ومنذ ذلك الحين، صدقت 28 دولة من أعضاء الناتو الثلاثين، على توسيع الحلف، في أسرع عملية انضمام مسجلة حتى الآن.