 مئات آلاف من العراقيين الشيعة يحيون ذكرى مقتل الإمام الكاظم - بوابة الشروق
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مئات آلاف من العراقيين الشيعة يحيون ذكرى مقتل الإمام الكاظم

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:48 ص

أحيا مئات آلاف من العراقيين الشيعة في العراق، اليوم الجمعة، ذكرى مقتل الإمام موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، قرب ضريحه في حي الكاظمية شمالي بغداد.

وتوجه المشاركون في أحياء المناسبة مشيا على الأقدام كتقليد لإحياء ذكرى مقتل الإمام الكاظم، من مناطق متفرقة من بغداد وعددا من المحافظات المجاورة، في ظل إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها جميع صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والحشد الشعبي وتحت حماية طائرات القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي.

وانتشرت آلاف من السرادق والخيام، على طول الطرق المؤدية إلى حي الكاظمية، والتي تقدم خدماتها لجموع الزوار، بتقديم وجبات الطعام والمياه حيث من المنتظر أن تنتهي مراسم هذه الزيارة بعد منتصف ظهر اليوم، بتنظيم تشييع رمزي في شوارع حي الكاظمية يشارك فيه المشاركون في إحياء المناسبة.

ويعد الإمام الكاظم الإمام السابع لدى الشيعة الإثنى عشرية وقتل مسموما سنة 183 هجرية خلال حقبة الدولة العباسية.


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