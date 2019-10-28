إجراءات أمنية ألمانية مكثفة لتأمين مؤتمر الأمن العالمي في ميونخ

مع افتتاح مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، تم حظر تحليق الطائرات على المدينة، وحشد قوة أمنية هائلة لتأمين المؤتمر، فحوالي 4800 ضابط وجندي يعملون على تأمين المؤتمر من اليوم الجمعة، إلى يوم الأحد المقبل.



ومن المتوقع أن يحضر 40 رئيس دولة وحكومة، وما يقرب من 100 وزير، أهم مؤتمر لخبراء السياسة الأمنية في العالم، والمقام في فندق بايرشر هوف الفاخر.



ومن بين الحاضرين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.



ووفقا لشرطة ميونخ، تم إغلاق 1200 غطاء لشبكة الصرف الصحي وصناديق التحكم الكهربائي في المدينة.



وتم كذلك وضع حوالي 700 حاجز، إضافة إلى وضع حوالي 1000 لافتة تفيد بأنه ممنوع وقوف السيارات.



وينطبق الحظر أيضا، على سبيل المثال، على طول الطريق التي يسلكها المشاركون إلى مقر المؤتمر، والأماكن التي تقام فيها المظاهرات.



كما تنطبق منطقة حظر الطيران على المدينة بأكملها تقريبا، ويشمل ذلك الطائرات بدون طيار.



وتم حشدت 4500 من أفراد الشرطة من داخل ولاية بافاريا والولايات الاتحادية الأخرى، إضافة إلى 300 من أفراد الشرطة الاتحادية.



ولأول مرة تقوم الشرطة بدوريات حول سياج المطار على خيول الخدمة عند وصول الضيوف ومغادرتهم.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، إنه كان لا بد من تأمين ما يقرب من 42 كيلومترا من السياج حول المطار، وكانت الخيول أنسب لأنها أسرع سيرا على الطرق الوعرة.



في ديسمبر الماضي اصطف نشطاء المناخ متشابكين فوق مدارج الطائرات في برلين وميونخ، ما أدى إلى شل حركة المرور الجوية بصورة مؤقتة.



ووفقا لشرطة ميونخ فإن خطط العمل هذه غير معروفة، ولكن الاستعداد لها موجود.