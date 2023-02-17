نجم الزمالك السابق لـ ‹زيزو›: محتاج تراجع نفسك!

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وجه تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بسبب أدائه في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالحميد عبر "تويتر": " زيزو من اكتر اللاعبين اللى بحبها ف فريق الزمالك ولكن الفتره اللى فاتت مش حاسس بى ومش حاسس بقوة زيزو اللى ف اى وقت بيعمل الفارق".

وتابع: "انت محتاج يا زيزو تراجع نفسك وتشوف تراجع مستواك سببه ايه واحنا ف ضهرك وبندعمك بالتوفيق ."

يذكر أن الزمالك كان قد تعادل مع المريخ السوداني بدون أهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد نقطة وحيدة حتى الآن في رصيده.