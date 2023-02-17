«فيفا» يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقديم مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا والتي أودت بحياة 42 ألف شخص وتركت الكثيرين دون مأوي في درجات حرارة قارسة البرودة.

وكتب «فيفا» عبر الموقع الرسمي أنه وبعد استشارات مع الاتحاد التركي لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم إلى جانب منظمات غير حكومية محلية ودولية، سيُستخدم الدعم المالي في شراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة.

وأوضح أنه سيواصل التعاون مع الاتحادين التركي والسوري ومراقبة الوضع واتخاذ أي قرارات بشأن أي إجراء إضافي.

وكان الاتحاد الدولي قد أسس مؤسسة «فيفا» في عام 2018 لتؤكد على التزام الاتحاد القوي برد الجميل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.