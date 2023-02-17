مصدر أوروبي: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يخططون للموافقة النهائية على عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم 20 فبراير المقبل، حيث لم تكتمل المشاورات بعد، ومن المقرر إعلان العقوبات في 24 فبراير.

وقال المصدر: "الفكرة هي الإعلان عن الحزمة الجديدة من العقوبات، قبل 24 فبراير، لذا يجب الموافقة على "العقوبات" قبل ذلك التاريخ"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع المصدر: "لن تكون هناك موافقة على العقوبات يوم الاثنين مع استمرار المشاورات".

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

وقدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من "العقوبات" ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.