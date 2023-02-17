الخارجية الروسية تستدعي سفيري هولندا وإيطاليا لدى موسكو

استدعت الخارجية الروسية السفير الهولندي في موسكو على خلفية محاولات سلطات بلاده تحميل روسيا مسؤولية تحطم طائرة ركاب ماليزية "MH17" في دونباس عام 2014 ، كما استدعت سفير إيطاليا في موسكو، على خلفية التضييق على الفنانين الروس.

وقالت الخارجية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة- "إنه تم استدعاء السفير الهولندي في موسكو، هيلس أرنو بيشور بلو، إلى وزارة الخارجية الروسية للمطالبة بوقف المحاولات التي تبذلها السلطات الهولندية لتحميل الاتحاد الروسي بشكل غير معقول مسؤولية تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية (MH17) في السماء في دونباس في 17 يوليو 2014".

وأضافت أن بيان الفريق بشأن تعليق التحقيق هو دليل آخر على أن التحقيق استنفد الحجج لدعم موقفه الاتهامي أحادي الجانب ، مشيرة إلى الطبيعة المسيسة لعمل مجموعة التحقيق المشتركة (JIT) برئاسة مكتب المدعي العام الهولندي.

وأكدت الوزارة، إبلاغ السفير الهولندي بالاعتراض على ممارسة سلطات البلاد لعرقلة عمل السفارة الروسية وأداء مهامها المباشرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل مع المؤسسات العامة والتاريخية والنصب التذكارية وغيرها، فضلا عن موقف بلاده من منح التأشيرات، والمطالبة بالتخلي عن لغة الإنذارات النهائية والعودة إلى مناقشة بناءة حول القضايا الخلافية الحالية.

كما استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير إيطاليا في موسكو، جورجيو ستاراس على خلفية التضييق على الفنانين الروس والنشاطات الثقافية الروسية.

وقالت الوزارة - في بيان لها - "إن روسيا تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على الشخصيات الثقافية من إيطاليا بالطبع إذا التزم الجانب الإيطالي بشروط المساواة والمعاملة بالمثل في تنفيذ العلاقات في هذا المجال".