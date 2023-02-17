خبراء: سحب منتجات شركة فيريرو للشيكولاتة حال دون تفشي عدوى السالمونيلا في العالم

قال خبراء اليوم الجمعة، إن إجراءات المتابعة العاجلة وصدور تحذيرات رسمية في الكثير من الدول، حالت دون تفش عالمي لعدوى السالمونيلا العام الماضي بسبب تلوث منتجات الشيكولاتة.

وقالت يوهانا تاكينين، خبيرة الأمراض بوكالة الصحة الأوروبية "إي سي دي سي" ومقرها ستوكهولم، في بيان إنه "لولا اتخاذ إجراءات منسقة وواضحة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، لكان هناك عدة آلاف أخرى من الأطفال المرضى، وربما الكثير من الوفيات".

وفي الربيع الماضي، تم سحب منتجات بيض الشيكولاتة ومنتجات فيريرو الأخرى في الكثير من الدول، بعدما تم اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بالسالمونيلا.

كانت بريطانيا بؤرة لانتشار الحالات المرضية بعدد حالات بلغ 128 حالة، بسبب نفس حادثة التلوث في مصنع بلجيكي للشيكولاتة.

وقالت تاكينين إن "المقابلات الأولية للحالات الأولى أشارت إلى منتجات شيكولاتة كيندر كناقل محتمل للإصابة". وقالت إن "العديد من الدول بدأت حينئذ الإبلاغ عن تزايد عدد الإصابات بنفس السلالات المتفشية في بريطانيا".

ومن خلال التنسيق الدولي السريع والفحص المشترك للعينات والبيانات، كان من الممكن تحديد مصنع الشيكولاتة البلجيكي كمصدر للسالمونيلا. ونتيجة لذلك، تم إصدار تحذيرات في 130 دولة.