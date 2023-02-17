جوائز الأوسكار 2023: اتهامات للقائمين على اختيارها بكراهية النساء ذوات البشرة السوداء

ورُشّحت رايزبورو عن أدائها في فيلم الدراما الأمريكي "إلى ليزلي"، والذي تجسّد فيه رايزبورو دور أُمّ مدمنة على الكحول تعيش في تكساس وتصارع من أجل أن تسير الحياة على ما يُرام بعد أن بدّدت نحو 190 ألف دولار هي قيمة جوائز يانصيب.

وقالت رايزبورو لمجلة هوليوود ريبورتر: "أنا ممتنّة لما أثير من جدل لأنه كان يجب أن يقع. لقد أثّر عليّ بدرجة عميقة"، ووصفت رايزبورو صناعة السينما بأنها "غير عادلة بشكل قاس"، قائلة إنها "تتقبّل ما يعنيه الترشيح، لها ولغيرها".

وبشكل خاص، أثار غياب اسم ديدويلر عن قائمة المرشحات لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "تِل" انتقادات للقائمين على الأمر.

ووجهت مخرجة الفيلم تشينوني تشوكو اتهاما للمسؤولين عن الترشيح لقوائم الجائزة بـ "كراهية النساء من ذوات البشرة السوداء".

وتدور أحداث فيلم "تِل" في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، وتجسّد ديدويلر شخصية مامي إليزابيث تِل-موبلي الأُم الثكلى التي تقود حملات من أجل العدالة بعد مقتل ابنها خارج نطاق القانون. وقد حاز أداء ديدويلر إعجاب النقاد.

ولدى سؤالها عما شعرت به بعد ما أثير من جدل، قالت رايزبورو إنها "مرتبكة، وإنها تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تجد فيه وقتا كافيا لفَهم الأمر بشكل أفضل".