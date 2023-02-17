سوريا: وصول 150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال

وصلت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية بسوريا، حتى اليوم الجمعة، 150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال، الذي ضرب البلاد في الـ 6 من فبراير الجاري، وتوزعت بواقع 59 طائرة إلى مطار دمشق، و49 طائرة إلى مطار حلب، و42 طائرة إلى مطار اللاذقية.

وقال مدير مؤسسة الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم- عن إعطاء أذونات بهبوط طائرات جديدة تحمل على متنها مساعدات قادمة من موريتانيا وماليزيا، مبيناً أن المساعدات الإغاثية التي حملتها الطائرات تضمنت المواد الغذائية والبطانيات والخيم والتجهيزات الطبية والأدوية وفرق الإنقاذ ومعدات وتجهيزات للبحث والكوادر الطبية.

وأشار منصور إلى أن الطائرات التي وصلت توزعت كما يلي: الإمارات العربية المتحدة 58 طائرة، والعراق 11 طائرة، وليبيا بنغازي 11 طائرة، وإيران 9 طائرات، والجزائر 7 طائرات، وسلطنة عمان 5 طائرات، وبيلاروس 5 طائرات، وتونس 4 طائرات، وكازاخستان 4 طائرات، إضافة إلى 3 طائرات من كل من روسيا والصين ومصر والأردن وأرمينيا والشيشان والسعودية وباكستان ومنظمة اليونيسيف، وطائرتان لكل من الهند ومنظمة الصحة العالمية، وطائرة لكل من بنغلاديش وفنزويلا والسودان وليبيا طرابلس واليابان.

وفي السياق.. قدم مركز التنسيق الروسي في سوريا مساعدات غذائية لعدد من أهالي مدينة الزبداني بريف دمشق والأسر المتضررة التي قدمت إليها بعد الزلزال من المحافظات المنكوبة.

وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا اللواء البحري أوليج إيجوروف أن هذه المساعدات عبارة عن تبرعات من العسكريين الروس في سوريا، مشيراً إلى أن جزءاً منها تم إرساله أيضاً إلى المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.