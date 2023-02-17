أبو بكر: رونالدو أراد بقائي في النصر

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أزاح فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي السابق وبشكتاش التركي الحالي، الستار عن كواليس رحيله عن صفوف العالمي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

قال فينسنت أبو بكر عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية:" الأمر لم يكن سهلا، لأن النصر كان مضطرا للاستغناء عن لاعب أجنبي بعد قدوم كريستيانو رونالدو".

أضاف:" تواصل رودي جارسيا، مدرب النصر، معي وأخبرته برغبتي في الرحيل بالفعل، لأن مشاركتي في المباريات ستنخفض مع وصول رونالدو".

أكد:" أخبرت جارسيا أن الأفضل لي هو الرحيل والبحث عن عرض جيد، وكان بالفعل لدي بعض العروض، خاصة من بشكتاش".

شدد:" إدارة النصر لم تكن ترغب في رحيلي، أرادوا أن يدفعوا راتبي لنهاية الموسم مقابل البقاء، لكنني رفضت وتمسكت بالرحيل".

أتم:" دار حوار قصير بيني وبين كريستيانو رونالدو، وأكد لي على رغبته في استمراري مع الفريق".

انتقل رونالدو للنصر في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر بعد فسخه تعاقده مع مانشستر يونايتد، بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.