تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

♦ «ذكر شرقى منقرض»

محمد طه

دار الشروق

2022

فيه فرق كبير بين الرجولة والذُّكورة..

الذُّكورة هى النوع.. الرجولة هى الفِكر.. الذُّكورة هى الجنس.. الرجولة هى السلوك.. الذُّكورة هى البيولوجيا.. الرجولة هى الموقف.

هذا الكتاب ليس عن «الرجل الشرقى»، الذى سمعنا عنه وعرفناه قديمًا.. بل هو عن «الذَّكَر الشرقى» الذى تسلل إلينا مؤخرًا، وعاش بيننا بديلًا عنه.. تلك النسخة الباهتة فى ألوانها، والمُشوَّهة فى ملامحها. «الذُّكورية الشرقية» ــ بهذا الشكل وذلك السلوك ــ مرض صعب جدًّا.. مش بس مرض.. دى مُتلازمة مَرضية كاملة.. تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم.. وتنتهى نهايات مأساوية مُجحِفة للجميع.

الكتاب ده هيحاول يقرب.. ويستعرض.. ويحلِّل.. ويفهم.. أعراض، وأنواع، وأسباب، ومُضاعفات «الذُّكورية الشرقية».. ويقدم رؤى واقعية لتغيير وعلاج هذه المُتلازمة المَرضية المستعصية.

والحقيقة أن هذا التغيير.. لو ما بدأش يحصل من الآن.. فتأكدوا... إن هذا الديناصور البشرى الضخم.. لو لم يُدرِك.. ويفهم.. ويتطور.. ويقوم بتفكيك.. وإعادة تركيب نفسه من جديد.. فلن يكون له أى مكان، سوى ركن بعيد مُختَفٍ، فى أحد متاحف العالم، تحته لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط غير واضح:

«ذكر شرقى منقرض».

♦«صليب موسى»

هيثم دبور

دار الشروق

2021

«ولماذا كل تلك النواهى؟

أوَلمْ تكن أغلب وصايا الرب العشر لكليمه موسى نواهى؟ ثمانى تحديدا. أوَلمْ يفعلها مع آدم وحواء فى شجرته المباركة؟ النهى أسبق دائمًا من الأمر وأشد أهمية، ففى فعْله يحدث الجرم أو الخلل أو المعصية، أما الأمر المنسى ففى عدم فعله ضرر أقل، وذنب يجوز تكفيره أو تداركه».

فى إحدى ليالى ديسمبر الثلجية، يتم استدعاء المصور الثلاثينى «بهى» المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق فى وفاة غامضة للراهب اليونانى «بافلوس» المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف «بهى» بمساعدة البدوى أبى عمران ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.

أنا قادم أيها الضوء

محمد أبو الغيط

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

وجدتنى لا أكتب يوميات مريض؛ بل أكتب أحداثا ومشاعر، ما جربته وما تعلمته، سيرة ذاتية لى ولجيلى أيضًا.

ودونما أشعر عبرت كتابى من الخاص إلى العام، وهكذا تنقلت بين شرح علمى إلى أخبار التطورات السياسية، ومن تفنيد خرافات حول ما يسمى بــ «الطب البديل» إلى متابعة وفاة المالكة إليزابيث، أتأمل فى الموت والحياة.

لو تحققت نجاتى بمعجزة ما، فأسعى نحو ذلك الضوء الذى ذاد خبرتى به وتقديرى له فى أيام مرضى وسأمنح ما أستطيع عرفانًا لكونى محظوظا بزوجة مضيئة، وبـ أبٍ وأمٍّ مضيئْين وبالكثير من الأصدقاء الذين يطمئننى نورهم لحقيقة الخير فى الدنيا.

ولو وافانى القدر بالوقت الذى قدره الأطباء، أرجو أن يكون ما بعد نفقى نورا وهدوءا وأن يمر عبر هذا الكتاب بعض الضوء إلى من يقرأ. «محمد أبو الغيط»

♦«مزاج الباشا»

محمود خير الله

دار صفصافة

2022

منصة اقرأ لى

يأخذنا الكتاب فى رحلة طويلة، عبر التاريخ؛ لنتتبع تطور ثقافة الخمور فى مصر، بدءا من تقديس الخمور فى مصر القديمة، وعند قدماء المصريين. ومرورا بتاريخ الخمور عند العرب قبل الإسلام، وكيف كان يتم التعامل معها. مع إلقاء الضوء بدقة على مرحلة وحقبة المماليك، والعصر العثمانى، حيث تأرجحت بين الإباحة والتحريم. ووصولا لدور البارات فى ثورة عرابى.