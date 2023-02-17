وكيل تعليم جنوب سيناء: المعلم صاحب رسالة سامية تمتد لتصحيح الأفكار المشوهة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه حريص تكريم المعلمين والطلاب الذين تميزوا في مجال الأنشطة الصفية أو اللا صفية، بهدف دعمهم وتشجيعهم، مشيدا بالمظهر المتميز في الأنشطة خلال الاحتفالات التي تقيمها المديرية في كافة المناسبات والمحافل التي يشهدها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة، على دور المعلم لكونه صاحب رسالة سامية، تمتد لتوعية الطلاب وتصحيح الأفكار المضللة والمشوهة التي يروج لها البعض.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، بمسرح المدرسة الثانوية الفنية الصناعية العسكرية المشتركة بطور سيناء، لتكريم موجهي عموم الأنشطة، والحاصلين على مراكز جمهورية من مديري المدارس والطلاب في مجال الإعلام التربوي.

وتضمن حفل التكريم فقرات فنية، واسكتش غنائي.

ولفت إلى أن الموجهين العموم وموجهي الأنشطة عليهم دور كبير في الترويج والإعداد للمسابقة التي أطلقها محافظ جنوب سيناء تحت شعار "المشروعات القومية" للمنافسة بين طلاب ومدارس وإدارات المحافظة الثمانية، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لزيادة قدرات الطلاب الفنية والمشاركة في الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتوجههم الإبداع والابتكار التي تأكد عليها عملية التطوير في التعليم والمهارات الحياتية.