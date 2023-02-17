عمرو أديب عن المصريين المختطفين في ليبيا: تعرضوا لواقعة مماثلة في 2021

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين الستة الذين تعرضوا للاختطاف في ليبيا، تم الإفراج عنهم بعد جهود مضنية من قبل الدولة على مدار الأيام الماضية.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن جهودا كبيرة واتصالات مكثفة قادت إلى الإفراج عن المصريين الستة.



وتابع: «الناس دي تم اختطافهم سنة 2021 والدولة تدخلت آنذاك للإفراج عنهم.. عندي سؤال عن سر إقبال المصريين للذهاب إلى ليبيا.. أنا عارف إن الناس شايفين فيه رزق هناك.. لكن دي مغامرة ويبدو أن بعضهم لا يلتزم بالترخيص».



وأشار إلى أن كل مسافر إلى ليبيا عليهم بالالتزام بالتعليمات، معقبا: «مفيش شيء مزعج لأي دولة أكتر من اختطاف حد من مواطنيها خاصة لو كانت الجهة الخاطفة مسلحة».



ودعا المصريين الذين يسافرون إلى ليبيا توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والمسارات الصحيحة والمحددة.