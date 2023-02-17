الرئيس الأوكراني: لا بديل آخر عن انتصار أوكرانيا وانضمامها للاتحاد الأوروبي والناتو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب التأكد ألا يكون هناك بديلا آخر عن انتصار أوكرانيا في الحرب مع روسيا وعن العزيمة الأوكرانية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".



وقال الرئيس الأوكراني -خلال كلمة عبر تقنية الفيديو كونفيرانس في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة- إن الشعوب وأوروبا والحرية لا يمكن أن تكون موضوع تسوية، معربا عن شكره للدول الداعمة لبلاده خلال الحرب من خلال تقديم السلاح والمال.



وأضاف أن هناك حاجة إلى السرعة في الوفاء بالاتفاقيات وسرعة اتخاذ القرارات للحد من إمكانيات روسيا، وأنه لا يوجد بديلا آخر عن ذلك، مؤكدا أن الإرجاء دائما ما يكون خطأ.



وتابع أنه بينما تتم نقاشات بشأن كيفية تقوية الدفاع الأوكراني بالمزيد من الدبابات، يفكر الكرملين في سبل خنق مولدوفا، حتى في الوقت الذي يتردد فيه الغرب بشأن من يجب أن يرسل الدبابات إلى كييف وكم عددها.



وذكر زيلينسكي، أنه من الواضح أن أوكرانيا لن تكون المحطة الأخيرة لغزو الرئيس فلاديمير بوتين، محذرا من أن الكرملين يفكر في سبل خنق مولدوفا، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك حظر على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.



كما حث الرئيس الأوكراني على عدم تأخير إمدادات الأسلحة، قائلا إن التأخير كان دائما ولا يزال خطأ، معربا عن أمله في أن يٌعقد المؤتمر في السنوات المقبلة في ظروف ما بعد الحرب حيث تكون أوكرانيا حرة.



يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن يسلط الضوء على حرب أوكرانيا، حيث يجتمع زعماء العالم لتجديد تعهدهم بدعم كييف ضد القوات الروسية قبل الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب بين الدولتين.