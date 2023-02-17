الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا حتى يتسن لها شن هجمات مضادة.



وقال ماكرون - في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، بمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في المانيا - "إننا نرغب في إنهاء الصراع عبر الحوار، لكن حتى هذه اللحظة لم يحن بعد الوقت المناسب للحوار، حيث اختارت روسيا المضي قدما في طريق الحرب، واستهداف البنية التحتية للمدنيين وارتكاب جرائم حرب".



وأضاف "على المدى القصير، لابد من عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب والعمل على افشال هجماتها عبر دعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة".



يذكر أن مؤتمر ميونخ الدولي للأمن انطلق اليوم بدورته الـ59، ومن المقرر أن يمتد حتى 19 من الشهر الجاري، وتتصدر مناقشاته الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن ملفات أخرى مثل أزمة الطاقة والعلاقات الأمريكية الصينية وغيرها، ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، لم تتم دعوة القيادة الروسية لحضور هذا المؤتمر.