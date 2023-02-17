إمام عاشور يسجل في تعادل ميتلاند مع سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ميتلاند الدنماركي و سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات دور الملحق لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك إمام عاشور في مباراته الأولى مع فريق ميتلاند الدنماركي، بعدما حل بدلاً من زميله إميليانو مارتينيز في الدقيقة 67.

وأحرز إمام عاشور هدف التقدم لفريق ميتلاند في الدقيقة 75 بعد تسديدة صاروخيه من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك اللاعب سباستيان كواتيس هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب، والتي ستقام على ملعب الفريق الدنماركي يوم الخميس القادم.