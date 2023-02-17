السجن 13 عاما لحارس السفارة البريطانية في برلين لتجسسه لصالح روسيا

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن 13 عامًا وشهرين على حارس سابق للسفارة البريطانية لدى برلين، لنقله معلومات استخباراتية إلى روسيا خلال عمله كحارس أمن في السفارة.

وذكرت قناة "دويتشه فيليه" الألمانية أن الشخص الذي يدعى ديفيد بالانتاين سميث انتهك قانون الأسرار الرسمية في المملكة المتحدة، وألقي القبض عليه خلال عملية بريطانية ألمانية تمت خلال شهر أغسطس عام 2021 وتم ترحيله إلى العاصمة البريطانية /لندن/ حيث أقر بذنبه في ثمان جرائم خلال محاكته.

وأوضح القاضي مارك وول أن التهم التي حُكم على سميث بها تتعلق بسلوك تم خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أشار إلى أن أنشطة سميث التخريبية قد بدأت قبل عامين.

وتم الكشف خلال محاكمة المتهم أنه جمع معلومات حساسة للغاية، من بينها اتصالات حكومية سرية، وأنه سجل عدة فديوهات لمناطق حساسة داخل مبنى السفارة في برلين.