هل يحمل تاريخ الحرب الباردة إجابة عن السؤال حول مهمة المنطاد الصيني؟

وبعد تلك التفاصيل يوجه ستيل سؤالا للقارئ قائلا، "هل يبدو ذلك مألوفا"؟ ملمحا للتصريحات الصينية بخصوص المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة.

ويواصل ستيل القول إن الجانبين السوفيتي، والأمريكي واصلا التصعيد السياسي حينها لكن فعليا لم يشعر أي منهما بأي شيء غريب لأنه من الطبيعي أن تتجسس الدول على بعضها البعض، في جميع الأوقات، وبغض النظر عن اختلاف التكنولوجيا، وما يطرأ عليها من تطور، لكن عمليات الاستطلاع، والتجسس "ألية روتينية ولا تتوقف".

ويختم ستيل بالقول "دعونا نواجه الأمر، فالتجسس أمر نافع، فكلما عرفت الدول عن إمكانيات أعدائها الدفاعية، كلما كان ذلك أفضل، وتصبح إمكانية بدء العمليات العسكرية أقل، لأنك تكون على اطلاع أكبر بما سيواجهه جيشك على الجبهة، وهو درس فشل في تعلمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

بيلاروسيا مستعدة لشن الحرب مع روسيا

الإندبندنت أونلاين، نشرت تقريرا لكريس ستيفينسون، بعنوان "بيلاروسيا مستعدة لشن الحرب مع روسيا في أوكرانيا، لو تعرضت بلاده للهجوم".

ويعلق ستيفينسون على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بيلاروسيا،ألكسندر لوكاشينكو، التي أعرب خلالها عن استعداد بلاده لشن الحرب إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وينقل الصحفي عن لوكاشينكو قوله "أنا على استعداد لشن الحرب إلى جانب الروس، من أراضي بيلاروسيا، فقط لو دخل جندي واحد إلى أراضينا من أوكرانيا، حاملا السلاح ليقتل مواطنينا".

ويوضح ستيفينسون أن روسيا استخدمت بيلاروسيا، للمساعدة في شن هجومها الأول، الفاشل على أوكرانيا، وعاصمتها كييف، وذلك على عدة مستويات، بينها التعاون العسكري بين البلدين، والذي يتزايد باضطراد، خلال الأشهر الماضية.

ويفصل الصحفي أن البلدين أجريا مناورات عسكرية مشتركة شملت القوات الجوية، وانتهت بتشكيل قوات مشتركة، الأمر الذي يزيد من المخاوف في كييف، بأن بيلاروسيا، ربما تستعد للعب دور أكثر نشاطا في الصراع الدائر.

ويشير ستيفينسون إلى أن تصريحات لوكاشينكو، تأتي بعد ساعات من إطلاق روسيا أكثر من 30 صاروخا على الأراضي الأوكرانية، ما دفع المواطنين في عدة مدن عبر أنحاء البلاد، إلى الفرار من منازلهم.

ويضيف أنه على خطوط التماس في الجبهات المختلفة، تواصل روسيا حشد المزيد من الجنود، وبطاريات المدفعية، خاصة على الجبهة الشرقية، في إقليم الدونباس، الذي يضم دونيتسك، ولوهانيسك، والذي يعتبر بمثابة القلب الصناعي، لأوكرانيا، ولذلك تسعى روسيا بكل قوة للسيطرة عليه.