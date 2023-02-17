مدرب يونايتد عن عملية الاستحواذ على النادي: نهتم بكرة القدم فقط

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن لاعبيه ليس لديهم فرصة تشتيت تركيزهم ومتابعة محاولاتهم للمنافسة على أربع جبهات مختلفة في الموسم، وذلك أثناء متابعتهم لعملية الاستحواذ الجديدة على النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن عائلة جليزر استحوذت على مانشستر يونايتد وسط جدل شديد في عام 2005، ثم حقق الفريق العديد من النجاحات مع مدربه الأسطوري الأسبق سير أليكس فيرجسون قبل اعتزاله منذ عقد من الزمن.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي لقب منذ عام 2017، فيما تولى الهولندي إيرك تن هاج المسؤولية وسط غضب جماهيري كبير تجاه الإدارة بسبب الديون المتراكمة وسوء الإدارة.

وتم الكشف عن الموعد النهائي وهو اليوم الجمعة، لتلقي العروض المبدئية لشراء مانشستر يونايتد مما يخلق زخما وسط جدول مزدحم بالمباريات للفريق، فيما قال تن هاج إن ذلك لن يشتت الفريق.

وقال تن هاج: "نحن نتابع الأمر، هذا نادينا وبالطبع نحن ملتزمون، لكننا نركز على كرة القدم والتدريب وطريقتنا في اللعب، هذا ما نركز عليه".