العاصفة أوتو تتجه إلى شمال غرب أوروبا بزوابع تشبه الإعصار

تتجه أول عاصفة يطلق عليها اسما هذا العام إلى المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا، حيث تهدد بإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وفي الوقت نفسه بزيادة انتاج طاقة الرياح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات طقس باللون الأصفر، وتوقع زوابع تصل سرعتها إلى 80 ميلا (129 كيلومترا) في الساعة على طول الساحل والتلال.

ويتوقع خبراء المكتب الوطني للأرصاد الجوية في السويد (إس إتش إم أي) أن العاصفة سوف تستمر حتى مطلع الأسبوع وسوف تتسبب في سقوط أمطار غزيرة وثلوج، ما يسفر عن تحذير باللون البرتقالي.

وأطلق خبراء الطقس في الدنمارك اسم "أوتو" على العاصفة منخفضة الضغط، ويتوقع أن يكون بلدهم الأكثر تضررا منها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية "من المحتمل حدوث إصابات ومخاطر للحياة من الأنقاض الطائرة.. وقد تتأثر الخدمات البرية والجوية والسكك الحديدية والعبارات، ومن المحتمل أن تستغرق الرحلات فترات أطول وحدوث إلغاءات".