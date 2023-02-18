توزيع صور إباحية للأطفال في ميونخ وحملة بحث

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فتشت الشرطة في مدينة ميونخ الألمانية، 16 شقة للاشتباه في حيازة وتوزيع مواد إباحية للأطفال.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إن نحو 80 من أفراد الشرطة فتشوا الشقق في وقت مبكر من صباح يوم الثامن من فبراير الجاري بناء على أمر من المحكمة.

ووفقا للشرطة، فهناك 21 مشتبها من الذكور تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاما مشتبه بهم بشدة ليس فقط في حيازة محتوى إباحي للأطفال، ولكن أيضا بتوزيع جزء منه.

وأخذت عينات من الحمض النووي من تسعة مشتبهين بهم.

تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم بعد إجراءات الشرطة وتقديم بلاغات.

وحسب الوضع الحالي للتحقيق، لا توجد صلات بين المشتبه بهم.

وصادرت الشرطة حوالي 50 هاتفا محمولا وأكثر من 30 نظام حاسوبي وأكثر من 100 وسيلة تخزين معلومات إلكترونية.