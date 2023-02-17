مرتضى: سددنا 4 ملايين جنيه لاتحاد الكرة كجزء من مديونية الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات أزمته مع اتحاد الكرة، بسبب عدم قيد صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد رفض قيد صفقات الزمالك الجديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب وجود مديونيات على الفريق الأبيض.

وقال منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «ما أخبرت به جماهير الزمالك في السابق كان صحيحا، وموقفنا سليم وتم تسجيل اللاعبين في الميعاد القانوني، ورد فيفا على استفسار اتحاد الكرة يثبت ذلك».

وأضاف: «ألتمسنا العذر لـ اتحاد الكرة بشأن سؤاله لـ فيفا عن مدى أحقية قيد صفقات الزمالك، لأنني علمت أن النادي المنافس يعتزم تقديم شكوى، حال قيد صفقاتنا الجديدة».

وتابع رئيس الزمالك: «قمنا بدفع 4 ملايين جنيه مساء الخميس، كجزء من مديونية الزمالك عند الاتحاد، وسيتم تسديد 3 ملايين أيضًا يوم الأحد القادم».

وواصل: «يوم الأحد سيصل المبلغ المسدد من مديونية الزمالك 7 ملايين جنيه، حتى يتم تسجيل الصفقات الجديدة، ولو كان لديهم نية لرفض تسجيل اللاعبين لما كانوا قبلوا بهذا المبلغ».

وأوضح منصور: «تأخرنا في قيد الصفقات الجديدة حتى آخر ساعة قبل غلق باب القيد، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك لصالح ممدوح عباس».

ورد منصور على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عدم تسديد مستحقات مقر إقامة المدرب فيريرا بالقاهرة، قائلا: «كل مستحقات الفندق الذي يقيم به المدرب فيريرا مسددة منذ شهر، وما يثار بشأن طرده من الفندق غير صحيح».

وأتم: «أهاجم الحكم إبراهيم نور الدين منذ 5 سنوات، وكنت أراه حكما ظالما، وهذا الحكم وقف على الكرة لتقليد احتفال رمضان صبحي فكيف يجامل نادي الزمالك؟».