موسكو تدعو لرفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا لإزالة أثار كارثة الزلزال

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أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة رفع جميع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا والتي تعرقل عملية إزالة آثار الكارثة الطبيعية في البلاد.

وشددت الخارجية الروسية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - على أن تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لسوريا في المرحلة الحالية تعد من الأولويات لإزالة أثار الزلزال.

وأشارت إلى تقديم الدول العربية مساعدات إغاثية لسوريا يحيي الآمال بعودة دمشق إلى الأسرة العربية.

كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد دعت سابقا الغرب والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذا الموقف اللاإنساني، لرفع الإجراءات التقييدية المعمول بها ضد سوريا التي تعرقل تقديم المساعدة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.