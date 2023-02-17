الشباب والرياضة تنفذ قوافل طبية بالتعاون مع قطاع الصحة في قري الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ عدد من القوافل الطبية في عدد من مراكز الشباب بمراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة في إطار مبادرة حياة كريمة.

وقال شوقي، إنه تم ختام القافلة الطبية التى تم تنفيذها بمركز شباب قرية الخرطوم بمركز الخارجة، وتم خلالها إجراء الكشف الطبي وتشخيص الحالات المرضية المختلفة على مدار يومين.

وذكر أن جميع المشاركين في القافلة عملوا كفريق واحد في تأدية الخدمة الطبية في تخصصات باطنة، أطفال، نساء، أمراض صدرية، جراحة عامة، ومسالك، وعظام، بجانب الأشعة التليفزيونية.

وقال إنه تم تكريم الأطقم الطبية وتوزيع الشهادات التقديرية للفريق الطبي، تقديرا لجهودهم في خدمة المرضى بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، تنفيذ عدد من الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى مراكز شباب المحافظة، فتم تنفيذ مسابقة سباق الدراجات بمركز شباب القصر القبلى، في ظل أن ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشء تبني جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقاتهم ومواهبهم، بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.