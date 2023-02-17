استطلاع: ارتفاع رضا الأمريكيين عن الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة

قال ما يقرب من ثلث الأمريكيين، اليوم /الخميس/، في استطلاع رأي جديد، إنهم راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 11 نقطة عن استطلاع تم إجراؤه قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر الماضي.

ووجد استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 30 بالمائة من الأمريكيين راضون عن إدارة الأمور في البلاد، ارتفاعًا من 19 بالمائة في استطلاع 2 نوفمبر 2022 - على الرغم من أن 4 بالمائة فقط من هذه الحصة قالوا إنهم راضون جدا.

ويقول أكثر من الثلثين إنهم غير راضين (69 بالمائة) عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأفاد 41 بالمائة منهم بأنهم غير راضين "جدًا".

وتتطابق الزيادة الطفيفة في الأمريكيين الذين يقولون إنهم راضون عن وضع البلاد مع استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أواخر الشهر الماضي والذي وجد أن النسبة المئوية للبالغين الأمريكيين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن البلاد كانت في انخفاض.

وشمل استطلاع كوينيبياك 1580 من البالغين في الولايات المتحدة، وكان بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.5 نقطة مئوية، بالنسبة للمجموعة الفرعية المؤلفة من 1429 ناخباً مسجلاً، كان هامش الخطأ يزيد أو ينقص عن 2.6 نقطة مئوية.