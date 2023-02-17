 كوريا الشمالية تحذر من ردود فعل «غير مسبوقة» حال إجراء تدريبات عسكرية بين سول وواشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تحذر من ردود فعل «غير مسبوقة» حال إجراء تدريبات عسكرية بين سول وواشنطن

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 1:01 م

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، من اتخاذ "ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق"، إذا مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما في التدريبات العسكرية المشتركة المزمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إذا نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطتهما المعلنة بالفعل لإجراء التدريبات العسكرية التي تعتبرها كوريا الشمالية، بمثابة استعدادات لحرب عدوانية، فسوف تواجه ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق.

وتخطط سول وواشنطن لتنظيم تدريباتهما المشتركة في فصل الربيع "فريدوم شيلد" والمقرر لها مارس المقبل.


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