يتعين على البنك المركزي التركي الدفاع عن تبرع بقيمة 30 مليار ليرة (6ر1 مليون دولار)، للناجين من كارثة أسوأ زلزال، تشهده البلاد، منذ قرن من الزمن، نظرا لأنه تجاوز على ما يبدو وزارة الخزانة.

وفي تصريحات لصحيفة "حرييت"، قال محافظ البنك، شهاب قوجي أوغلو، إن البنك سحب المال من أرباحه وفضل تحويلا مباشرا، بدلا من الممارسات العادية لتسليم أرباحه إلى الوزارة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأثار التعهد، وهو أعلى مبلغ، تم تقديمه خلال حملة معونات تم بثها تلفزيونيا، أمس الأول الأربعاء، جدلا لاستخدام الأموال، المخصصة للخزانة، حتى قبل أن يكشف البنك المركزي النقاب عن أرباحه العام الماضي.

وقال محافظ البنك للصحيفة، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة "لو قمنا بتحويل هذا المال إلى وزارة الخزانة، لكان من الممكن أن تستخدمها وزارة الخزانة، في مجال آخر".

وأضاف: "لقد خصصنا هذه الحصة مباشرة لمنطقة الزلزال".

وجمع برنامج مدته سبع ساعات، على المئات من قنوات التلفزيون والإذاعة، في تركيا، 1ر115 مليار ليرة، بما في ذلك تبرعات من البنك المركزي ومقرضين محليين، وهو مبلغ سيتجه إلى هيئة إدارة الكوارث في البلاد، المعروفة باسم "آفاد"، بالإضافة إلى لجنة الهلال الأحمر التركية.

وبحسب أخر إحصائيات آفاد الصادرة أمس الخميس، لقي 36 ألفا و187 شخصا حتفهم،وأصيب أكثر من 100 ألف آخرين، وتضرر أكثر من 50 ألف مبنى جراء الزلزال.