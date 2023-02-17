سياحة النواب تلتقي مستثمري دهب لبحث عوائق زيادة الاستثمارات

نورا علي توصي بضرورة فتح أسواق جديدة للسياحة وضرورة دعم القطاع الخاص من أجل النهوض بهم

عقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب، أمس، لقاءً مفتوحًا مع رجال الأعمال ومستثمري مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء؛ لبحث المشكلات التي تواجههم وقدموا بعض المقترحات لحلها.

ويزور وفد برلماني من لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا علي محافظة جنوب سيناء في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم السبت؛ لبحث آليات زيادة التدفق السياحي لمصر.

وأوضحت نورا علي، في بيان أمس، أن اللقاء يأتي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المشاكل والعقبات التي تواجههم، وكذلك لزيادة استثماراتهم بالقطاع.

وتحدث المستثمرين عن مشاكلهم وتاتي تمحورت حول تأخر تقنين الأراضي، والفوايد الكثيرة المستحقة عليهم لصالح الدولة، وكذلك تأخر إطلاق حملات التسويق.

كما طالب المستثمرين بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين لتمكين المستثمرين من النهوض بالفنادق وبناء غرف جديدة والعمل على جذب أسواق جديدة.

وأوضحت النائبة نورا علي، أنه سيتم فتح قضية تقنين الأراضي في وقت لاحق مع المحافظ وبحث أسباب التأخير، بالإضافة إلى إعداد مجموعة توصيات سيتم مخاطبة الحكومة بها.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا علي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين وضرورة دعمهم في الفترة الحالية حتي يتمكنوا من الاستمرار في العمل، متعهدة بتوصيل مطالبهم للحكومة وكافة الجهات المختصة من أجل النهوض بقطاع السياحة.

وأوصت النائبة، مستثمري دهب بضرورة فتح أسواق جديدة خاصة مع تراجع معدلات السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب المستمرة.

وأشارت إلى أنها عقدت أمس الأول الخميس، لقاء مفتوحا آخر مع مستثمرين نويبع وطابا، واتحاد المستثمرين، مؤكدة على ضرورة الحوار للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتعزيز خطوات الدولة نحو زيادة معدلات الوصول.

وأوضحت علي، أن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا تتطلب تطوير المنتج وتنويعه والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بمناطق جديدة.

واستمعت لشكاوي ومطالب المستثمرين والتي شملت، الحديث حول ضرورة جدولة الديون، ودعم الفنادق المتعثرة، وتقديم حزم دعم إضافية تساعد الفنادق على الاستمرارية والنهوض.

وأكدت علي، أن تلك المناطق لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل وإذا حسن استغلالها سيصبحوا على قمة السياحة العالمية؛ بسبب تقديم خدمات سياحية بيئية مختلفة.

كما أكد نواب اللجنة، على أهمية دور القطاع الخاص كونه جزء رئيسي في النهوض بالسياحة، وتحمل الكثير من الأزمات وظل صامدًا بجانب الدولة.

كما أجرت اللجنة جولة تفقدية بمدينة طابا لعددا من المعالم المدينة، بجانب الموقف المركزي التي التقت خلاله بالسائقين للاستماع لمطالبهم وشكواهم.

وتساءلت النائبة، عن خطة تطوير الموقف وموعد الانتهاء منه، ومدى تحديد تعريفة الركوب، وأجاب رئيس مجلس المدنية بأنه تم وضع خطة التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ومقررًا الانتهاء منه أكتوبر 2023.

كما زارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للسادة المسؤولين عن اجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة.

وأوصت رئيس اللجنة، بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولون وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.