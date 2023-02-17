التنمية المحلية: توفير 94 قطعة أرض بالمحافظات لإنشاء مخازن جديدة لخدمة المنظومة المدرسية

آمنة: وزارة التخطيط ستخصص مبلغ 1,1 مليار جنيه خلال العامين القادمين لسرعة إنشاء المخازن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص 94 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم 2023/2024.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ منظومة التغذية المدرسية بصورة سليمة تضمن سلامة الوجبات فى كل مراحل تداولها.

وأكد آمنة، في بيان له، أنه تم توفير 51 موقع في 21 محافظة بعد موافقة مجموعة العمل برئاسة ممثل من مجلس الوزراء وتضم عدة وزارات منها وزارة التنمية المحلية، وجار الانتهاء من معاينة المواقع المرشحة في 3 محافظات هي (البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء)، مؤكداً سعى الوزارة من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المواقع التي يتم اختيارها بالمحافظات المستهدفة، لابد أن تنطبق عليها المواصفات الفنية لمخازن التوزيع طبقاً للإشتراطات المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي حال تعذر ذلك ستستخدم أي محافظة مخازن الشركة الموردة للوجبات داخل نطاقها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح، أنه تمت الموافقة على 4 مواقع لإنشاء المخازن في كل من مراكز أبو تيج وأسيوط وديروط ومنفلوط بمحافظة أسيوط، ومراكز ومدن الفيوم وأطسا وطامية وأبشواى بمحافظة الفيوم، ومغاغة والمنيا وبنى مزار وسمالوط بمحافظة المنيا، وقليوب البلد وحى شرق شبرا الخيمة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمنزلة وأجا ونبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

كما تمت الموافقة على 3 مواقع في كل من مراكز طهطا وأخميم والمراغة بمحافظة سوهاج، ونصر النوبة وأسوان والرديسية بمحافظة أسوان، والعلمين ومرسي مطروح وسيدى برانى بمحافظة مطروح، ومدن الشهداء وتلا وحى شرق شبين الكوم بالمنوفية، والواسطى وبنى سويف وببا بمحافظة بنى سويف.

ولفت إلى الموافقة على موقعين في كل من أحياء غرب والعامرية بالإسكندرية ومدينتى حوش عيسي وايتاى البارود بمحافظة البحيرة، ودمياط القديمة والجديدة بمحافظة دمياط، والإسماعيلية والقنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، والحسينية وفاقوس بمحافظة الشرقية، كما تمت الموافقة على موقع واحد في كل من مركز دشنا بمحافظة قنا، ومطوبس بكفر الشيخ، وحى فيصل بالسويس، وحى الضواحى ببورسعيد إضافة الى مدينة الأقصر.

وأوضح، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والمعاينات اللازمة للانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء المخازن المطلوبة.

وأوضح أن وزارة التخطيط ستخصص مبلغ 1,1 مليار جنيه خلال العامين القادمين لسرعة إنشاء المخازن، وانتظام الوجبات، بما يساعد على تحسين صحة التلاميذ خاصة في الأماكن النائية والفقيرة، التى تشهد تسرباً من التعليم، وانتشار أمراض التقزم والانيميا والسمنة، منوها إلى أن ايجاد جيل من الأصحاء يمثل قضية أمن قومي، ويعد أحد أفضل أنواع الاستثمار في المستقبل لخلق جيل قوى يمكنه من بناء المستقبل في أحسن صوره.