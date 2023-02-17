الكشف على 1071 مواطنا في قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية "هوّ" التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1071 مواطنا في 8 تخصصات طبية بواقع 266 حالة طب أطفال، 245 حالة جراحة العظام، 189 حالة أمراض باطنة، 127 حالة أمراض نساء وتوليد، 121 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 64 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 31 حالة جراحة عامة، 28 حالة تنظيم الأسرة "فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ122 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وذكر أن القافلة تجري خدمات التوعية حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 120 مواطنا.