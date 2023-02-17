القوى العاملة: خطة للتحول الرقمي في 143 مكتب تفتيش تابع للوزارة

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واصلت وزارة القوى العاملة أعمال التحول الرقمي الخاص بمنظومة التفتيش بمكاتب الوزارة، حيث تجاوزت الـ100 مكتب من مكاتب التفتيش بمختلف المديريات.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم دعم مكاتب التفتيش بـ185 جهاز تابلت، منوهة بأن هناك خطة لحوسبة 143 مكتب تفتيش عمل آخر.

يشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لاستكمال منظومة التحول الرقمى، وفقا لرؤية مصر 2030، والانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة المختصة بالوزارة وتفعيل الحوسبة على جميع المديريات وإنهاء زمن النظام الورقي.