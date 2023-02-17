ملكة الدنمارك عن بوتين: لم أر قط مثل هاتين العينين الباردتين في حياتي

التقت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية عشرات من قادة العالم على مدار 51 عاما قضتها على العرش، لكنها قالت إنها لن تنسى أبدا لقاءها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقت مارجريت (82 عاما) بوتين خلال زيارة رسمية لروسيا في عام 2011، ثم في عام 2014 خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لهبوط الحلفاء في نورماندي إبان الحرب العالمية الثانية.

وتذكرت الملكة أنها اعتقدت أن بوتين ليس شخصا لطيفا، بحسب ما نقلته صحيفة "ويكيندافيسن" عن الملكة في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، وأنها فوجئت بشكل خاص بإحدى ملامحه.

وقالت مارجريت: "لم أر في حياتي قط مثل هاتين العينين الباردتين".

وأضافت أنها تتابع التطورات في أوكرانيا عن كثب، حيث أثارت مقاومة الأوكرانيين للغزو الروسي إعجابها.

ووصفت الملكة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "الرجل المناسب في الوقت المناسب".

كما أشادت برد فعل أوروبا على حرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك إرسال دبابات ليوبارد القتالية لكييف، وقالت: "اعتقد بوتين أنه قد يمزق أوروبا بأكملها، لكنه دفعنا إلى التكاتف".