تبون: الجزائر تكسب في هذه المرحلة رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن بلاده التي" تكسب في هذه المرحلة وفي كل القطاعات والـمجالات رهانات التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعية"، ستواصل على نطاق واسع التوجه نحو تعزيز الإنجازات، وتثبيت أركان الدولة الحديثة، التي تسودها قيم المواطنة، وينعم فيها المجتمع بالاستقرار والسكينة".

وأبرز تبون، أن المسيرة التنموية للجزائر هدفها التأثير في مواقفها، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل المصالح، المقرون بالاحترام الكامل لمبدأ استقلال الدول، ولمفهوم الندية.

وأضاف: "ارتباطنا الأبدي بالرّسالة النوفمبرية يستمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم للجزائر... وإذا كنا نحتفي باليوم الوطني للشهيد، انطلاقا مِن هذه القناعة، التي تغيب من حساباتهم، فللتذكير بغيرة شعبنا الأبي على سيادة أرض الشهداء".

وجدد تبون، استعداد الجزائر للحد من خطورة التوتر، الذي أصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل المواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورها المحوري، ولمكانتِها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعملِ مع جميع شركائها، من أجل المساهمة في استتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم.