شاب يعترف بالتعدي على رامسديل في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترف شاب عمره 35 عاما بالتعدي على آرون رامسديل حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مع نهاية مباراة الديربي أمام توتنهام.

وكان رامسديل /24 عاما/ قد تعرض لركلة عقب المباراة التي انتهت بفوز أرسنال على توتنهام 2 / صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز في 15 يناير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميدي" أن الشاب المدعو جوزيف واتس اعترف أمام محكمة أوكسبريدج الجزئية بالاعتداء الجسدي وكذلك الذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب وإلقاء إحدى المقذوقات إلى أرضية الملعب.

كذلك ألقى الشاب أربع عملات معدنية باتجاه أرضية الملعب.