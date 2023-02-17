الأمم المتحدة تعتزم التصويت على قرار بشأن أوكرانيا قدمته كييف والاتحاد الأوروبي

من المقرر أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا على قرار بشأن أوكرانيا قدمه ممثلو كييف والاتحاد الأوروبي بعد نحو مرور عام بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

ولا يتضمن القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع، ولكنه يؤكد مواقف تحدثت عنها بالفعل الدول الأعضاء بالجمعية العامة، والبالغ عددهم 193 دولة، وتشمل دعم سلامة الأراضي الأوكرانية، ومطلبا بسحب روسيا قواتها.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يحضرها وزراء خارجية كثير من الدول. وتحل ذكرى مرور عام على الغزو الروسي يوم الجمعة 24 فبراير.

وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية: "القرار صدى لقرارات معينة مررتها الجمعية العامة".

ولم تكن إستراتيجية الداعمين الغربيين لأوكرانيا وضع خطوط عريضة معقدة لخطة تهدف إلى إنهاء الصراع للتصويت ولكن لتحفيز أكبر عدد ممكن من الدول لدعم القرار.

والهدف هو متابعة التصويت الذي جرى في أكتوبر العام الماضي عندما صوتت 143 دولة ضد ما أعلنته موسكو من ضم أجزاء كبيرة من أوكرانيا للاتحاد الروسي.