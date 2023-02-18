 سوريا ..مقتل 53 شخصا بينهم 7 من العسكريين في بادية حمص خلال بحثهم عن فطر الكمأة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا ..مقتل 53 شخصا بينهم 7 من العسكريين في بادية حمص خلال بحثهم عن فطر الكمأة

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 11:57 م

لقي 53 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون، اليوم الجمعة، حتفهم في بادية تدمر وسط سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة حمص، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن " 53 شخصا بينهم 7 عسكريون قتلوا اليوم في بادية السخنة شمال مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي خلال جمعهم فطر الكمأة وتم نقلهم إلى مشافي حمص".

واتهم مصدر أمني في محافظة حمص مسلحي تنظيم داعش بأنهم وراء مقتل عمال جمع الكمأة في بادية حمص.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"د ب أ": "طريقة قتل العمال تشير إلى طريقة مسلحي تنظيم داعش في عمليات القتل وهذه العملية الثانية خلال أسبوعين".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل 53 مواطنا في اعتداء نفذه "إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، دون توضيح ما إذا كان بينهم عسكريون أم لا.

وذكر أحد الناجين لـ " سانا" أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي حرقوا سيارات المواطنين بالموقع".

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