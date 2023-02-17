 الوساطة الجنوبية تؤجل التوقيع على المصفوفة المحدّثة لاتفاق جوبا لسلام السودان إلى بعد غدٍ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوساطة الجنوبية تؤجل التوقيع على المصفوفة المحدّثة لاتفاق جوبا لسلام السودان إلى بعد غدٍ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:41 م
أعلنت الوساطة الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، تأجيل التوقيع على المصفوفة المحدّثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، إلى يوم بعد غدٍ الأحد التاسع عشر من شهر فبراير الجاري.

ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان تأكيد مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك تأجيل التوقيعـ خلال كلمته في ليلة السودان الاحتفالية التي اقامها مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك على شرف الوفود المشاركة في وَرشة تقييم تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، التي تحتضنها مدينةجوبا هذه الأيام.

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