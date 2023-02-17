إير فرانس: الطيران حول روسيا أرخص من المرور عبر مجالها الجوي

ذكرت شركة "إير فرانس-كيه إل إم" أن ساعات الطيران الأطول حول روسيا، بالنسبة للرحلات من وإلى شمال آسيا، في الواقع أرخص من التكاليف التي اعتادت شركة الطيران دفعها للمرور عبر المجال الجوي لأكبر دولة في العالم.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة، بن سميث، في مكالمة هاتفية لمحلليين اليوم الجمعة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة

وبينما تعيد الصين ودول أخرى في آسيا فتح حدودها وارتفاع السفر لمسافات طويلة، فإن شركات طيران من أمريكا وأوروبا وكندا وعدد ضئيل من الدول الأخرى، اضطرت للقيام بعمليات تحويل مسار طويلة، حول المجال الجوي الروسي، الذي يمتد من طرف شرق آسيا إلى قمة القارة الأوروبية، بالقرب من فنلندا.

وتواصل شركات الطيران الصينية، تسيير رحلاتها فوق روسيا، مما يسمح لها بأن تسلك مسارات أقصر ومباشرة أكثر.