إقبال على معارض أهلا رمضان في المنوفية بتخفيضات تصل إلى 25%

شهدت مراكز محافظة المنوفية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان المنتشرة في مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 25%.

ففي مركز الشهداء، أقيم معرض أهلا رمضان وسط إقبال من المواطنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث اشتمل على العديد من السلع منها الزيت والسكر والأرز والسمن، وكذلك الجبن والدقيق بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وفي مركز قويسنا، قال الدكتور مصطفي صعوان نائب رئيس المدينة، إن معارض اهلا رمضان تشهد إقبالا من الأهالي وسط الاستمرار في ضخ السلع بكميات متعددة ومتابعه حركة البيع والشراء.

كما شهد منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة والمقام أمام كوبرى مبارك بحي شرق شبين الكوم، إقبالا من المواطنين؛ ما أدى إلى توجيهات محافظ المنوفية مسؤولي المنفذ بزيادة أعداد الجزارين والموازين وتنظيم المواطنين أمام المنفذ لمنع الازدحام وتكدس المواطنين.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن أهلا رمضان منتشرة بنطاق المحافظة، حيث يتم ضخ العديد من السلع والمنتجات بها ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق لمتابعة توافر السلع، والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المنافذ والمعارض لمراجعة أسعار العارضين، وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم تقديم العديد من الدعم والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة داخل المعارض، مع عدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية بهدف تقديم سلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.