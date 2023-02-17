الهند واليابان تجريان تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الهند واليابان ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة اعتباراً من اليوم /الجمعة/ وحتى يوم 2 مارس في إقليم "شيجا" الياباني؛ من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع .

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن هذه التدريبات ستجرى تحت اسم تدريبات "ذارما جارديان" وأنها ستؤدي إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجيش الهندي وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في مجال الدفاع، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في البيان أن "هذه تعتبر رابع تدريبات سنوية من نوعها تجرى بين الهند واليابان، وسيتم خلالها التدريب على عمليات في الأدغال ومناطق حضرية وشبه حضرية، وأن قوات الجانبين ستكتسبان خبرات خلال هذه العمليات في مجال التخطيط والتنفيذ لمواجهة التحديات الأمنية في ظل الوضع العالمي الراهن".

وأشارت وزارة الدفاع الهندية، في بيانها، إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة ستساعد على تمكين جيشي البلدين من تبادل الخبرات في التكتيكات والأساليب الفنية والإجراءات اللازم اتخاذها أثناء عمليات تكتيكية بموجب تفويض من الأمم المتحدة، وأنه سيتم التركيز على رفع مستوى اللياقة البدنية والمشاركة في العديد من المهام، بما فيها مهام التخطيط والتدريبات التكتيكية المشتركة وشبكات المراقبة المتكاملة.