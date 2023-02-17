المفوضية الأوروبية: طحالب سامة وراء نفوق أطنان من الأسماك في نهر أودر

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن كارثة بيئية نفقت فيها 360 طنا من الأسماك في نهر أودر الذي يمتد بين ألمانيا وبولندا، سببها تكاثر طحالب سامة.

ووجد التقرير الصادر عن المفوضية ووكالة البيئة الأوروبية، أن "من شبه المؤكد" أن الطحالب من نوع "بريمنسيوم بارفوم" تسببت في نفوق جماعي للأسماك.

وتم العثور على كميات هائلة من الأسماك النافقة في نهر أودر في أغسطس عام 2022. واعتقد الخبراء أن السبب في ذلك كان تصريفات الملح، إضافة إلى تدني المياه وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى إعادة تكاثر هائل لطحالب بريمنسيوم بارفوم السامة.

وتوصل التقرير إلى أن هناك مستويات مرتفعة من الملح في النهر مرتبطة بتصريفات لمياه الصرف الصناعية من أنشطة كالتعدين؛ ما أدى لانتشار الطحالب السامة.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الانتشار، ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف؛ ما أدى إلى جفاف وتدني مستويات المياه، ما قلل من تخفيف مستويات الملح وتدفق النهر.