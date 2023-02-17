وفد كاف يزور استاد الإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية للشباب

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استقبل عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس مجموعة الإسكندرية وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال زيارتهم لاستاد الاسكندرية الذي يستضيف مباريات المجموعه الثالثة.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة التي تضم جامبيا و بنين و زامبيا .