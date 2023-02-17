جامعة جنوب الوادي تحصل علي المركز الثالث كأفضل مكتب لتسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار

حصدت جامعة جنوب الوادي علي المركز الثالث على مستوى مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بين الهيئات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة ومدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادي، أنه بناء على الدعم والتوجيهات الصادرة من الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لتكون جامعة جنوب الوادي ممثلة في المحافل والمعارض التي من شأنها أن تضيف للمجتمع، وتظهر ابتكارات واختراعات طلاب وأعضاء هيئة التدريس جامعة جنوب الوادي.

وذكر أنه بناء على التقييمات التي تمت خلال المعرض فازت جامعة جنوب الوادي بالمركز الثالث كأفضل مكتب لتسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار (برنامج مكاتب التايكو) في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.

وذكر أن الجامعة شاركت في المعرض بعدد من النماذج الأولية وهي عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الخزف من الطين باستخدام تكنولوجيا الهندسة العكسية والتي حازت على استحسان لجنة التقييم والزوار بالمعرض وهذه الطابعة الثلاثية تم دعمها فنيا وماليا، والتي تعد إضافة لمجال صناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد في مجال إنتاج الخزف وهذا النموذج الأولى تم تصنيعه وتطويره بمعرفة الدكتور إبراهيم دسوقي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية والدكتورة رشا فوزي المدرس بكلية التربية النوعية والمهندس أحمد حسن المدرس المساعد بكلية الهندسة.

وأضاف خضاري، أن الجامعة شاركت أيضا بمشروع منتجات صديقة للبيئة (أطباق) من مخلفات أشجار الموز وكانت المشاركة من خلال وحدة رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعة وضمت فريق عمل مكون من أنس محمد ندا عبد الوهاب وشيماء صادق وأمنية عبد الناصر.