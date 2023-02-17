توقيف 12 مطلوبا في بلدة حورتعلا اللبنانية في البقاع وضبط مخدرات وأسلحة

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الجمعة، توقيف 12 مطلوبا، بينهم سوريان في بلدة حورتعلا في البقاع شرقي لبنان، خلال عمليات مداهمة منازل بدأها الجيش أمس بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة، وتم ضبط أسلحة ومخدرات.

وقال بيان الجيش: "استكمالاً لعمليات الدهم التي بدأت بتاريخ 2023/2/16 في بلدة حورتعلا ـــ البقاع، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين وسوريَّيْن اثنين".

وضبط الجيش "كمية من المخدرات وعددا من السيارات المسروقة، وقاذفَي آربي جيه وقنابل يدوية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية ولوحات سيارات مسروقة وأجهزة إلكترونية وخلوية".

وتم تسليم المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية أفراد العصابة".

وكانت عمليات الدهم قد انطلقت أمس الخميس، واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وتخللها اشتباكات أسفرت عن سقوط ثلاثة أفراد بالجيش ومقتل ثلاثة مواطنين من بين مطلقي النار على العسكريين، وهم ينتمون إلى عصابة شديدة الخطورة تقوم بالإتجار بالمخدرات وترويجها.