جامعة باكستانية تحظر الاختلاط وسط عودة نفوذ طالبان

حظرت جامعة في شمال غرب باكستان، وهو منطقة كانت حركة طالبان تسيطر عليها، الاختلاط بين الطلاب والطالبات خارج قاعات المحاضرات، وسط عودة نفوذ طالبان في المنطقة.

وقال راجا المزيب، المتحدث باسم الجامعة، لـ(د.ب.أ) إن جامعة جومال في مدينة ديرا إسماعيل خان وجهت الطالبات بالبقاء داخل قاعات المحاضرات، لدواع أمنية.

والمدينة متاخمة لبلدات منطقة وزيرستان الأفغانية والتي كانت مقرا لمسلحين إسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة.

وتم إزاحة الحركة المعروفة باسم "طالبان باكستان" عن قواعدها في وزيرستان إثر سلسلة من الهجمات التي بدأت عام 2014.

لكن الحركة تجمعت ثانية قبل عدة سنوات، وخاصة منذ استعادة حركة طالبان الأفغانية مقاليد الحكم في أفغانستان المجاورة.