بوتين ولوكاشينكو يتعهدان بتعزيز التعاون بين روسيا وبيلاروس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والأمنية.

ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الروسية، شدد لوكاشينكو على التعاون التكنولوجي بين الدولتين المتجاورتين المتحالفتين معا، والمعزولتين دوليا، وزعم لوكاشينكو أن هذا التعاون يفشل أثر العقوبات المفروضة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو في الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو-أوجاريوفو، إن دول الغرب لم تتمكن من سرقة إمكانات روسيا وبيلاروسيا في تكنولوجيا الحاسب الآلي، فبيلاروسيا تنتج بالفعل حوالي 1000 مكون للطائرات الروسية المدنية إم إس -21، وسوخوي سوبرجيت.

وقال لوكاشينكو، إن بلاده قادرة أيضا، ببعض المساعدة الروسية، على إنتاج طائرات هجوم بري.

تستخدم هذه الطائرات لدعم وحدات المشاة ويمكنها مهاجمة أهداف العدو على الأرض.

يؤثر تجميد التسليم المفروض على الرقائق الغربية وتكنولوجيا الكمبيوتر على الصناعة الروسية، وخاصة صناعة الأسلحة.

تفتقر صناعة الطيران الروسية إلى قطع غيار لأسطولي إيرباص وبوينج الروسيين.

فقدت روسيا خلال الهجمات على الجيش الأوكراني، العديد من الطائرات الهجومية من طراز سوخوي سو-24.

وقال بوتين، إن لوكاشينكو حافظ على الإرث الصناعي للاتحاد السوفيتي في بيلاروسيا، ويمكن بناء تعاون جديد على هذا الأساس.