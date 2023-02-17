المنسقة الأممية بلبنان: لم يعد هناك وقت لإهداره قبل التحرك لتلبية احتياجات المواطنين الملحة

قالت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان إنه لم يعد هناك وقت لإهداره قبل التحرك لتلبية احتياجات المواطنين الملحة في لبنان.

وأكدت فرونتسكا - في تصريح لها اليوم - أن العديد من الاصلاحات الحيوية التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي لم تنفذ حتى الآن، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثمائة يوم منذ أن وقع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل من العام الماضي.

ويشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تحركات احتجاجية وأعمال شغب في الشارع بالتزامن مع اضراب المعلمين للأسبوع السادس ودعوات لإضراب في القطاع العام والنقل وذلك نتيجة الانتهيارات المتتالية والمتسارعة في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق غير الرسمية التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات في لبنان.

جدير بالذكر أن متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالسوق الموازية في شهر أبريل الماضي وقت توقيع الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي سجل قرابة 24 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما وصل متوسط سعر اليوم الجمعة، بالسوق الموازية 80 ألف ليرة للدولار الواحد.