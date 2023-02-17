الهند وفيجي توقعان مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات

وقعت الهند وفيجي، اليوم /الخميس/، على مذكرة تفاهم بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.

وشهد توقيع هذه المذكرة كل من وزير الشئون الخارجية الهندي إس . جايشانكار ورئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابيوكا.

وقال جايشانكار بهذه المناسبة، إن هذا الاجراء سيساعد على تشجيع السفر بين البلدين، وأكد أن الهند وفيجي ترتبطان بعلاقات وثيقة وراسخة من خلال الروابط الشعبية.

وأعرب وزير الشئون الخارجية الهندي عن شكره لحكومة فيجي على المشاركة مع الهند في تنظيم المؤتمر الهندي العالمي الثاني عشر في فيجي، واصفاً ترتيبات عقد هذا المؤتمر الثقافي الذي يهتم بالتراث بأنها ترتيبات ممتازة.

من جانبه، قال رئيس وزراء فيجي إن الهند تقف إلى جانب بلاده وقت الحاجة وإنها "صديق خاص وشريك موثوق به"، وأشار إلى أن البلدين يعملان معاً من أجل بناء شراكة قوية متعددة الأوجه تغطي التعاون في كافة المجالات الرئيسية .

جدير بالذكر أن الوزير الهندي يقوم حاليا بزيارة رسمية لفيجي لحضور هذا المؤتمر الذي يعقد بمدينة نادي.