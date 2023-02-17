وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء بالبرقية: "بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم أتشــــرف وهيئــــة الشـــــرطة فى ذكــرى الإســـــراء والمعــراج أن أبعـــث لســـــيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار".

وأضاف: "إن الاحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله فيها للناس مثل مُعجز للعلم .. يفوق إحاطة العقل والفهم .. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص .. وصدق النوايا .. حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من: المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.